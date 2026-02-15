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CSA Pro50, Women
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Titans vs Western Province
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H2h
H2h Titans vs Western Province Test CSA Pro50, Women 24.10.2026
Oct 24, 2026
Test
TIT
08:00 AM
WES
Upcoming
Match Details
H2H
Titans vs Western Province
Feb 15, 2026
T20, CSA Pro20, Women
Titans
93
Western Province
87
Feb 14, 2026
Test, CSA Pro50, Women
Titans
Western Province
Oct 26, 2025
T20, CSA Pro20, Women
Western Province
181
Titans
119
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