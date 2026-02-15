H2h Titans vs Western Province Test CSA Pro50, Women 24.10.2026

Test

TIT
TIT
WES
WES
Titans vs Western Province

T20, CSA Pro20, Women

TITTitans

93

WESWestern Province

87

Test, CSA Pro50, Women

TITTitans

WESWestern Province

T20, CSA Pro20, Women

WESWestern Province

181

TITTitans

119
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