Match details Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers Test Shpageeza Cricket League 14.07.2026

TestKandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
BOO

143

SPE
SPE

149

Match Info

Match:Shpageeza Cricket League 2026
Date:Wednesday, July 01, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, July 14, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar, Afghanistan
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Boost Defenders Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Speen Ghar Tigers Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumKandahar International Cricket Stadium
CityKandahar
Capacity14000
Ends
Hosts to