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Shpageeza Cricket League

ResultBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

191

MIS

MIS

173

ResultBoost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

199

BAD

BAD

194

ResultBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

160

SPE

SPE

219

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

180

BAD

BAD

158

ResultBoost Defenders vs Amo Sharks

Boost Defenders vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

153

AMS

AMS

155

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

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