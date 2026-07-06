Shpageeza Cricket League
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
AMS
169
BAD
138
Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
191
MIS
173
Amo Sharks vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
AMS
201
SPE
227
Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
199
BAD
194
Amo Sharks vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
AMS
191
MIS
190
Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
160
SPE
219
Band-E-Amir Dragons vs Mis-E-Ainak Knights
Shpageeza Cricket League
BAD
114
MIS
116
Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
180
BAD
158
Boost Defenders vs Amo Sharks
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
153
AMS
155
Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
AMS
134
BAD
133