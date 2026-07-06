Amo Sharks vs Band-E-Amir Dragons
Shpageeza Cricket League
AMS
169
BAD
138
Shpageeza Cricket League
AMS
169
BAD
138
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
191
MIS
173
Shpageeza Cricket League
AMS
201
SPE
227
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
199
BAD
194
Shpageeza Cricket League
AMS
191
MIS
190
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
160
SPE
219
Shpageeza Cricket League
BAD
114
MIS
116
Shpageeza Cricket League
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
180
BAD
158
Shpageeza Cricket League
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
153
AMS
155
Shpageeza Cricket League
AMS
134
BAD
133