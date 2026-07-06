Shpageeza Cricket League Cricket Matches Results 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule
ResultBoost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Boost Defenders vs Mis-E-Ainak Knights

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

191

MIS

MIS

173

ResultBoost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Boost Defenders vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

199

BAD

BAD

194

ResultBoost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Boost Defenders vs Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

160

SPE

SPE

219

ResultSpeen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Speen Ghar Tigers vs Band-E-Amir Dragons

Shpageeza Cricket League

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan

SPE

SPE

180

BAD

BAD

158

ResultBoost Defenders vs Amo Sharks

Boost Defenders vs Amo Sharks

Shpageeza Cricket League

Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar

BOO

BOO

153

AMS

AMS

155

TomorrowYesterday

Shpageeza Cricket League Team List

view all
image

Amo Sharks

image

Band-E-Amir Dragons

image

Boost Defenders

image

Mis-E-Ainak Knights

image

Speen Ghar Tigers

Shpageeza Cricket League Stadiums

image

Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium

Ghazi Amanullah Khan, Afghanistan

image

Khost City Ground

Khost, Afghanistan

image

Kandahar International Cricket Stadium

Kandahar, Afghanistan