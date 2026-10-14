T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B
Maldives vs Saudi Arabia
T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B
MAL
69
SAU
194
batsman
|Full name:
|Abdul Ghaffar
|Nationality:
|Saudi arabia
|League
|T20i
|T20
|Matches
|11
|11
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|11
|11
|Innings
|11
|11
|Not outs
|2
|2
|Runs
|150
|150
|Balls Faced
|171
|171
|Avg
|16.66
|16.66
|SR
|87.71
|87.71
|Fours
|13
|13
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|33
|33
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup Sub Regional Asia Qualifier B
MAL
69
SAU
194