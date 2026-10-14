Abdul Ghaffar

Abdul Ghaffar

batsman

Full name:Abdul Ghaffar
Nationality:Saudi arabia

Teams

2026 Teams

Saudi Arabia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings1111
Not outs22
Runs150150
Balls Faced171171
Avg16.6616.66
SR87.7187.71
Fours1313
Fifties00
Sixies00
Highest3333
Hundreds00

Abdul Ghaffar Schedule & Results

Another Players

Khan, Faisal

Khan, Faisal

Wahid, Abdul

Wahid, Abdul

Atif-Ur-Rehman

Atif-Ur-Rehman

Mustafa, Mohammed Khalander

Mustafa, Mohammed Khalander

Ali, Abdul Manan

Ali, Abdul Manan

Sharif, Umair

Sharif, Umair

Ahmad, Muhammad

Ahmad, Muhammad

Sivakumar, Saparna

Sivakumar, Saparna

Waheed, Abdul

Waheed, Abdul

Khan, Saad

Khan, Saad