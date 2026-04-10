Lewis Gregory

Lewis Gregory

all rounder

Full name:Lewis Gregory
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Manchester Super Giants

Somerset

Sunrisers Eastern Cape

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3911879181
Innings3520074161
Overs19.013.02822.5510.2469.0
Balls-----
Maidens10617162
Runs97117927430384150
Wickets42352110163
Avg24.2558.526.3427.6125.46
SR28.53948.1127.8317.26
Eco5.193.285.958.84
BB311145
4w001265
5w001601
10w00300

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3911879181
Innings2717159143
Not outs0118633
Runs11745380413232169
Balls Faced11641655413121574
Avg58.57.524.8624.9619.71
SR100.86109.7558.04100.83137.8
Fours102481103180
Fifties101587
Sixies32683184
Highest771513710576
Hundreds00410

Lewis Gregory Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

(3 ov.) 41/0

SOM

SOM

223

One-Day Cup

The Hundred

Lewis Gregory News

View all

Want to be the first to know everything about cricket player Lewis Gregory, then you are in luck, we have collected all the latest news about him: results of matches played and predictions of future matches.

SOM vs BEARS Preview | Somerset and Birmingham Bears to face off each other in fourth quarter-final

SOM vs BEARS Preview | Somerset and Birmingham Bears to face off each other in fourth quarter-final

Somerset and Birmingham Bears will take on each other in the fourth quarter-final of the ongoing T20 Blast 2025, at the Cooper Associates County Ground in Taunton. Both teams are coming off wins in their respective previous games, which makes this game an interesting battle to win for the semis.

Lewis Gregory09:19 PM, 06 September, 2025

AI Simulation, SOM vs BEARS । Somerset beat Birmingham Bears by 17 runs in fourth quarter-final

Lewis Gregory03:08 PM, 14 July, 2021

ENG vs PAK | Seniors return for T20Is; Gregory, Mahmood and Parkinson retain their places

Lewis Gregory05:58 PM, 11 July, 2021

ENG vs PAK | Pakistan will be handed a 3-0 thrashing, predicts Shoaib Akhtar

Lewis Gregory06:22 PM, 05 May, 2021

Somerset announce the signing of Kiwi star batsman Devon Conway

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Rew, James

Rew, James

Finn, Steven

Finn, Steven

Tongue, Josh

Tongue, Josh

Khan, Sajid

Khan, Sajid

Imam-ul-Haq

Imam-ul-Haq

Simelane, Andile

Simelane, Andile

Henry, Matt

Henry, Matt

Markram, Aiden

Markram, Aiden

Hildreth, James

Hildreth, James