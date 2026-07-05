Abhishek Anandakumara

Abhishek Anandakumara

batsman

Full name:Abhishek Anandakumara
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches565
Innings630
Overs46.222.50
Balls---
Maidens720
Runs163630
Wickets440
Avg40.7515.750
SR69.534.250
Eco3.512.750
BB320
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches565
Innings964
Not outs000
Runs1288845
Balls Faced33519954
Avg14.2214.6611.25
SR38.244.2283.33
Fours1551
Fifties000
Sixies210
Highest492828
Hundreds000

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