Abhishek Anandakumara
batsman
|Full name:
|Abhishek Anandakumara
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|6
|5
|Innings
|6
|3
|0
|Overs
|46.2
|22.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|7
|2
|0
|Runs
|163
|63
|0
|Wickets
|4
|4
|0
|Avg
|40.75
|15.75
|0
|SR
|69.5
|34.25
|0
|Eco
|3.51
|2.75
|0
|BB
|3
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|6
|5
|Innings
|9
|6
|4
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|128
|88
|45
|Balls Faced
|335
|199
|54
|Avg
|14.22
|14.66
|11.25
|SR
|38.2
|44.22
|83.33
|Fours
|15
|5
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|1
|0
|Highest
|49
|28
|28
|Hundreds
|0
|0
|0