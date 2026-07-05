Rajapaksa Arachchige Charith Maduranga Rajapaksa
batsman
|Full name:
|Rajapaksa Arachchige Charith Maduranga Rajapaksa
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|5
|14
|Innings
|15
|3
|12
|Overs
|117.0
|12.0
|30.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|14
|0
|0
|Runs
|442
|89
|234
|Wickets
|9
|3
|15
|Avg
|49.11
|29.66
|15.6
|SR
|78
|24
|12
|Eco
|3.77
|7.41
|7.8
|BB
|4
|2
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|9
|5
|14
|Innings
|12
|5
|5
|Not outs
|5
|3
|2
|Runs
|80
|38
|12
|Balls Faced
|171
|63
|26
|Avg
|11.42
|19
|4
|SR
|46.78
|60.31
|46.15
|Fours
|9
|3
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|26
|17
|5
|Hundreds
|0
|0
|0