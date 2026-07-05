Rajapaksa Arachchige Charith Maduranga Rajapaksa

Rajapaksa Arachchige Charith Maduranga Rajapaksa

batsman

Full name:Rajapaksa Arachchige Charith Maduranga Rajapaksa
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sebastianites Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches9514
Innings15312
Overs117.012.030.0
Balls---
Maidens1400
Runs44289234
Wickets9315
Avg49.1129.6615.6
SR782412
Eco3.777.417.8
BB424
4w001
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches9514
Innings1255
Not outs532
Runs803812
Balls Faced1716326
Avg11.42194
SR46.7860.3146.15
Fours930
Fifties000
Sixies100
Highest26175
Hundreds000

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