Withanage Thulina Dilshan

Withanage Thulina Dilshan

batsman

Full name:Withanage Thulina Dilshan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sebastianites Cricket And Athletic Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches21169
Innings865
Overs29.026.012.0
Balls---
Maidens220
Runs1309974
Wickets267
Avg6516.510.57
SR872610.28
Eco4.483.86.16
BB123
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches21169
Innings36159
Not outs310
Runs999184164
Balls Faced1875327150
Avg30.2713.1418.22
SR53.2856.26109.33
Fours1161818
Fifties101
Sixies502
Highest1664153
Hundreds400

Another Players

Edirisinghe, Chamikara

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Liyanarachchi, Abhishek

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Rajapaksa, Rajapaksa Arachchige Charith Maduranga

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Madusanka, Lahiru

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Ravichandrakumar, Madushan

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Dissanayaka, Isivara

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Nihar Mohomed Dilshad, Mohomed

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Adikari, Vidura

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Zoysa, Lohan de

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De Alwis, Sacha

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