Withanage Thulina Dilshan
batsman
|Full name:
|Withanage Thulina Dilshan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|16
|9
|Innings
|8
|6
|5
|Overs
|29.0
|26.0
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|2
|0
|Runs
|130
|99
|74
|Wickets
|2
|6
|7
|Avg
|65
|16.5
|10.57
|SR
|87
|26
|10.28
|Eco
|4.48
|3.8
|6.16
|BB
|1
|2
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|16
|9
|Innings
|36
|15
|9
|Not outs
|3
|1
|0
|Runs
|999
|184
|164
|Balls Faced
|1875
|327
|150
|Avg
|30.27
|13.14
|18.22
|SR
|53.28
|56.26
|109.33
|Fours
|116
|18
|18
|Fifties
|1
|0
|1
|Sixies
|5
|0
|2
|Highest
|166
|41
|53
|Hundreds
|4
|0
|0