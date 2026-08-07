Abhishek Munna Thakuri

Abhishek Munna Thakuri

wicket keeper

Full name:Abhishek Munna Thakuri
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Assam

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches5910
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches5910
Innings999
Not outs010
Runs16991116
Balls Faced380195128
Avg18.7711.3712.88
SR44.4746.6690.62
Fours26815
Fifties100
Sixies010
Highest513135
Hundreds000

Another Players

Roy, Sibsankar

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Sarma, Kunal

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Gogoi, Abhilash

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Das, Denish Paramananda

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Ghadigaonkar, Sumit

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Dutta, Mrinmoy

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Choudhury, Avinav

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Musaraf, Parvej

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