Abhishek Munna Thakuri
wicket keeper
|Full name:
|Abhishek Munna Thakuri
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|9
|10
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|9
|10
|Innings
|9
|9
|9
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|169
|91
|116
|Balls Faced
|380
|195
|128
|Avg
|18.77
|11.37
|12.88
|SR
|44.47
|46.66
|90.62
|Fours
|26
|8
|15
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|0
|Highest
|51
|31
|35
|Hundreds
|0
|0
|0