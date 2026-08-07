Akhil Arvind Herwadkar

Akhil Arvind Herwadkar

batsman

Full name:Akhil Arvind Herwadkar
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Mumbai

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches413620
Innings31122
Overs165.273.33.1
Balls---
Maidens2220
Runs59134126
Wickets1670
Avg36.9348.710
SR62630
Eco3.574.638.21
BB630
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches413620
Innings713520
Not outs310
Runs24831033485
Balls Faced51521371433
Avg36.5130.3824.25
SR48.1975.34112
Fours32512351
Fifties1033
Sixies201410
Highest19210873
Hundreds720

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