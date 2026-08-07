Akhil Arvind Herwadkar
batsman
|Full name:
|Akhil Arvind Herwadkar
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|36
|20
|Innings
|31
|12
|2
|Overs
|165.2
|73.3
|3.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|22
|2
|0
|Runs
|591
|341
|26
|Wickets
|16
|7
|0
|Avg
|36.93
|48.71
|0
|SR
|62
|63
|0
|Eco
|3.57
|4.63
|8.21
|BB
|6
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|36
|20
|Innings
|71
|35
|20
|Not outs
|3
|1
|0
|Runs
|2483
|1033
|485
|Balls Faced
|5152
|1371
|433
|Avg
|36.51
|30.38
|24.25
|SR
|48.19
|75.34
|112
|Fours
|325
|123
|51
|Fifties
|10
|3
|3
|Sixies
|20
|14
|10
|Highest
|192
|108
|73
|Hundreds
|7
|2
|0