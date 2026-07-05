Alankara Asanka Sriyan Silva
all rounder
|Full name:
|Alankara Asanka Sriyan Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|131
|91
|48
|Innings
|189
|81
|45
|Overs
|2906.2
|602.2
|152.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|388
|20
|0
|Runs
|10010
|2619
|987
|Wickets
|359
|90
|64
|Avg
|27.88
|29.1
|15.42
|SR
|48.57
|40.15
|14.28
|Eco
|3.44
|4.34
|6.47
|BB
|11
|4
|4
|4w
|17
|1
|3
|5w
|20
|0
|0
|10w
|3
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|131
|91
|48
|Innings
|198
|68
|25
|Not outs
|29
|17
|9
|Runs
|3796
|877
|192
|Balls Faced
|9941
|1779
|233
|Avg
|22.46
|17.19
|12
|SR
|38.18
|49.29
|82.4
|Fours
|354
|53
|15
|Fifties
|19
|1
|0
|Sixies
|25
|4
|2
|Highest
|151
|57
|43
|Hundreds
|5
|0
|0