Alankara Asanka Sriyan Silva

Alankara Asanka Sriyan Silva

all rounder

Full name:Alankara Asanka Sriyan Silva
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Baduraliya CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1319148
Innings1898145
Overs2906.2602.2152.2
Balls---
Maidens388200
Runs100102619987
Wickets3599064
Avg27.8829.115.42
SR48.5740.1514.28
Eco3.444.346.47
BB1144
4w1713
5w2000
10w300

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1319148
Innings1986825
Not outs29179
Runs3796877192
Balls Faced99411779233
Avg22.4617.1912
SR38.1849.2982.4
Fours3545315
Fifties1910
Sixies2542
Highest1515743
Hundreds500

Another Players

Dinuwan, Kavishka

Dinuwan, Kavishka

Gayshan, Venura

Gayshan, Venura

Amarasinghe, Hasitha

Amarasinghe, Hasitha

Thenura, Wasala Mudiyanselage Mithira

Thenura, Wasala Mudiyanselage Mithira

Fernando, Udumullage Vishara Sasmitha

Fernando, Udumullage Vishara Sasmitha

Komasaru, Chanaka

Komasaru, Chanaka

Koralage, Gihan

Koralage, Gihan

Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

Nirmal, Sasanka

Nirmal, Sasanka

Koshitha, Ruchira

Koshitha, Ruchira