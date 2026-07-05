Maligaspa Koralage Gihan Niroshana Koralage

Maligaspa Koralage Gihan Niroshana Koralage

batsman

Full name:Maligaspa Koralage Gihan Niroshana Koralage
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Baduraliya CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1276
Innings553
Overs15.412.34.3
Balls---
Maidens210
Runs495927
Wickets331
Avg16.3319.6627
SR31.332527
Eco3.124.726
BB111
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1276
Innings1855
Not outs212
Runs3705030
Balls Faced8407541
Avg23.1212.510
SR44.0466.6673.17
Fours4232
Fifties100
Sixies110
Highest1132314
Hundreds100

Another Players

Dinuwan, Kavishka

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Gayshan, Venura

Gayshan, Venura

Asanka Silva, Alankara

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Amarasinghe, Hasitha

Amarasinghe, Hasitha

Thenura, Wasala Mudiyanselage Mithira

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Fernando, Udumullage Vishara Sasmitha

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Komasaru, Chanaka

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Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

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Nirmal, Sasanka

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Koshitha, Ruchira

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