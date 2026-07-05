Maligaspa Koralage Gihan Niroshana Koralage
batsman
|Full name:
|Maligaspa Koralage Gihan Niroshana Koralage
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|7
|6
|Innings
|5
|5
|3
|Overs
|15.4
|12.3
|4.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|1
|0
|Runs
|49
|59
|27
|Wickets
|3
|3
|1
|Avg
|16.33
|19.66
|27
|SR
|31.33
|25
|27
|Eco
|3.12
|4.72
|6
|BB
|1
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|7
|6
|Innings
|18
|5
|5
|Not outs
|2
|1
|2
|Runs
|370
|50
|30
|Balls Faced
|840
|75
|41
|Avg
|23.12
|12.5
|10
|SR
|44.04
|66.66
|73.17
|Fours
|42
|3
|2
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|0
|Highest
|113
|23
|14
|Hundreds
|1
|0
|0