Udumullage Vishara Sasmitha Fernando
batsman
|Full name:
|Udumullage Vishara Sasmitha Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|18
|9
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|18
|9
|Innings
|9
|18
|8
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|148
|326
|68
|Balls Faced
|226
|437
|97
|Avg
|18.5
|18.11
|8.5
|SR
|65.48
|74.59
|70.1
|Fours
|20
|39
|3
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|1
|5
|2
|Highest
|27
|52
|39
|Hundreds
|0
|0
|0