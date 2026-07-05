Udumullage Vishara Sasmitha Fernando

Udumullage Vishara Sasmitha Fernando

batsman

Full name:Udumullage Vishara Sasmitha Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Baduraliya CC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches7189
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches7189
Innings9188
Not outs100
Runs14832668
Balls Faced22643797
Avg18.518.118.5
SR65.4874.5970.1
Fours20393
Fifties010
Sixies152
Highest275239
Hundreds000

Another Players

Dinuwan, Kavishka

Dinuwan, Kavishka

Gayshan, Venura

Gayshan, Venura

Asanka Silva, Alankara

Asanka Silva, Alankara

Amarasinghe, Hasitha

Amarasinghe, Hasitha

Thenura, Wasala Mudiyanselage Mithira

Thenura, Wasala Mudiyanselage Mithira

Komasaru, Chanaka

Komasaru, Chanaka

Koralage, Gihan

Koralage, Gihan

Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

Rupasinghe, Warapitiya Gedera Yesith Randunu

Nirmal, Sasanka

Nirmal, Sasanka

Koshitha, Ruchira

Koshitha, Ruchira