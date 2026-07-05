Albaradura Tharindu Nuwan Priyadarshana
batsman
|Full name:
|Albaradura Tharindu Nuwan Priyadarshana
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|8
|17
|Innings
|1
|1
|0
|Overs
|1.0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|1
|10
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|1
|10
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|8
|17
|Innings
|2
|5
|13
|Not outs
|0
|1
|5
|Runs
|13
|45
|118
|Balls Faced
|38
|78
|115
|Avg
|6.5
|11.25
|14.75
|SR
|34.21
|57.69
|102.6
|Fours
|1
|1
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|3
|10
|Highest
|7
|21
|35
|Hundreds
|0
|0
|0