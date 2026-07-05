Albaradura Tharindu Nuwan Priyadarshana

Albaradura Tharindu Nuwan Priyadarshana

batsman

Full name:Albaradura Tharindu Nuwan Priyadarshana

Teams

2023 Teams

Galle Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1817
Innings110
Overs1.01.00
Balls---
Maidens000
Runs1100
Wickets000
Avg000
SR000
Eco1100
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1817
Innings2513
Not outs015
Runs1345118
Balls Faced3878115
Avg6.511.2514.75
SR34.2157.69102.6
Fours112
Fifties000
Sixies0310
Highest72135
Hundreds000

Another Players

Waduge, Hasindu Binuka

Waduge, Hasindu Binuka

Lakshan, Chathura

Lakshan, Chathura

Abeywickramasingha, Diniru

Abeywickramasingha, Diniru

Guruge, Tharinda Nirmal

Guruge, Tharinda Nirmal

Galagoda, Sanuka

Galagoda, Sanuka

Damindu, Tharush

Damindu, Tharush

Rajapaksa, Subhanu Kaveesha

Rajapaksa, Subhanu Kaveesha

Kanchana, Dilshan

Kanchana, Dilshan

Siriwardene, Insaka

Siriwardene, Insaka

Silva, Maleesha

Silva, Maleesha