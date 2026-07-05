Hasindu Binuka Waduge

Hasindu Binuka Waduge

bowler

Full name:Hasindu Binuka Waduge

Teams

2023 Teams

Galle Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches25
Innings15
Overs3.010.0
Balls--
Maidens00
Runs1876
Wickets03
Avg025.33
SR020
Eco67.6
BB02
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches25
Innings23
Not outs01
Runs59
Balls Faced410
Avg2.54.5
SR12590
Fours12
Fifties00
Sixies00
Highest55
Hundreds00

Another Players

Priyadarshana, Nuwan

Priyadarshana, Nuwan

Lakshan, Chathura

Lakshan, Chathura

Abeywickramasingha, Diniru

Abeywickramasingha, Diniru

Guruge, Tharinda Nirmal

Guruge, Tharinda Nirmal

Galagoda, Sanuka

Galagoda, Sanuka

Damindu, Tharush

Damindu, Tharush

Rajapaksa, Subhanu Kaveesha

Rajapaksa, Subhanu Kaveesha

Kanchana, Dilshan

Kanchana, Dilshan

Siriwardene, Insaka

Siriwardene, Insaka

Silva, Maleesha

Silva, Maleesha