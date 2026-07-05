Hasindu Binuka Waduge
bowler
|Full name:
|Hasindu Binuka Waduge
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|Innings
|1
|5
|Overs
|3.0
|10.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|18
|76
|Wickets
|0
|3
|Avg
|0
|25.33
|SR
|0
|20
|Eco
|6
|7.6
|BB
|0
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|2
|5
|Innings
|2
|3
|Not outs
|0
|1
|Runs
|5
|9
|Balls Faced
|4
|10
|Avg
|2.5
|4.5
|SR
|125
|90
|Fours
|1
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|5
|5
|Hundreds
|0
|0