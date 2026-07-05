Subhanu Kaveesha Rajapaksa

Subhanu Kaveesha Rajapaksa

all rounder

Full name:Subhanu Kaveesha Rajapaksa

Teams

2023 Teams

Galle Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches872
Innings1472
Overs135.047.33.0
Balls---
Maidens1820
Runs53022922
Wickets13100
Avg40.7622.90
SR62.328.50
Eco3.924.827.33
BB340
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches872
Innings1042
Not outs111
Runs84323
Balls Faced243583
Avg9.3310.663
SR34.5655.17100
Fours1340
Fifties000
Sixies000
Highest27173
Hundreds000

Another Players

Priyadarshana, Nuwan

Priyadarshana, Nuwan

Waduge, Hasindu Binuka

Waduge, Hasindu Binuka

Lakshan, Chathura

Lakshan, Chathura

Abeywickramasingha, Diniru

Abeywickramasingha, Diniru

Guruge, Tharinda Nirmal

Guruge, Tharinda Nirmal

Galagoda, Sanuka

Galagoda, Sanuka

Damindu, Tharush

Damindu, Tharush

Kanchana, Dilshan

Kanchana, Dilshan

Siriwardene, Insaka

Siriwardene, Insaka

Silva, Maleesha

Silva, Maleesha