Subhanu Kaveesha Rajapaksa
all rounder
|Full name:
|Subhanu Kaveesha Rajapaksa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|7
|2
|Innings
|14
|7
|2
|Overs
|135.0
|47.3
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|18
|2
|0
|Runs
|530
|229
|22
|Wickets
|13
|10
|0
|Avg
|40.76
|22.9
|0
|SR
|62.3
|28.5
|0
|Eco
|3.92
|4.82
|7.33
|BB
|3
|4
|0
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|7
|2
|Innings
|10
|4
|2
|Not outs
|1
|1
|1
|Runs
|84
|32
|3
|Balls Faced
|243
|58
|3
|Avg
|9.33
|10.66
|3
|SR
|34.56
|55.17
|100
|Fours
|13
|4
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|27
|17
|3
|Hundreds
|0
|0
|0