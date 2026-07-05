Insaka Siriwardene

Insaka Siriwardene

batsman

Full name:Insaka Siriwardene
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Galle Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches52622
Innings82620
Overs98.5216.258.4
Balls---
Maidens13221
Runs365891363
Wickets93430
Avg40.5526.212.1
SR65.8838.1711.73
Eco3.694.116.18
BB465
4w000
5w011
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches52622
Innings92418
Not outs022
Runs124259124
Balls Faced250599154
Avg13.7711.777.75
SR49.643.2380.51
Fours21172
Fifties000
Sixies013
Highest373835
Hundreds000

Another Players

Priyadarshana, Nuwan

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Waduge, Hasindu Binuka

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Lakshan, Chathura

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Abeywickramasingha, Diniru

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Guruge, Tharinda Nirmal

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Galagoda, Sanuka

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Damindu, Tharush

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Rajapaksa, Subhanu Kaveesha

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Kanchana, Dilshan

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Silva, Maleesha

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