Insaka Siriwardene
batsman
|Full name:
|Insaka Siriwardene
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|26
|22
|Innings
|8
|26
|20
|Overs
|98.5
|216.2
|58.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|13
|22
|1
|Runs
|365
|891
|363
|Wickets
|9
|34
|30
|Avg
|40.55
|26.2
|12.1
|SR
|65.88
|38.17
|11.73
|Eco
|3.69
|4.11
|6.18
|BB
|4
|6
|5
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|26
|22
|Innings
|9
|24
|18
|Not outs
|0
|2
|2
|Runs
|124
|259
|124
|Balls Faced
|250
|599
|154
|Avg
|13.77
|11.77
|7.75
|SR
|49.6
|43.23
|80.51
|Fours
|21
|17
|2
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|1
|3
|Highest
|37
|38
|35
|Hundreds
|0
|0
|0