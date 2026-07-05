Alindile Mhletywa

Alindile Mhletywa

all rounder

Full name:Alindile Mhletywa
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches10165
Innings15145
Overs129.464.015.0
Balls---
Maidens2120
Runs408357173
Wickets1875
Avg22.665134.6
SR43.2254.8518
Eco3.145.5711.53
BB522
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches10165
Innings11144
Not outs153
Runs9618632
Balls Faced25620326
Avg9.620.6632
SR37.591.62123.07
Fours15124
Fifties000
Sixies040
Highest463513
Hundreds000

Another Players

Ngcobo, T

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Sclanders, Michael

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Valli, Yaseen

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Zuma, Lwandiswa Mbulelo

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Modimokwane, Hlompo

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Schlemmer, Luke

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Erwee, Sarel

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Hume, Graham

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Maharaj, Keshav

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Zondo, Khaya

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