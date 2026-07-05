Alindile Mhletywa
all rounder
|Full name:
|Alindile Mhletywa
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|16
|5
|Innings
|15
|14
|5
|Overs
|129.4
|64.0
|15.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|21
|2
|0
|Runs
|408
|357
|173
|Wickets
|18
|7
|5
|Avg
|22.66
|51
|34.6
|SR
|43.22
|54.85
|18
|Eco
|3.14
|5.57
|11.53
|BB
|5
|2
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|16
|5
|Innings
|11
|14
|4
|Not outs
|1
|5
|3
|Runs
|96
|186
|32
|Balls Faced
|256
|203
|26
|Avg
|9.6
|20.66
|32
|SR
|37.5
|91.62
|123.07
|Fours
|15
|12
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|4
|0
|Highest
|46
|35
|13
|Hundreds
|0
|0
|0