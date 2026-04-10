Rawalpindi Pindiz

Rawalpindi Pindiz

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

Abdullah Fazal

Pakistan

Amad Butt

Pakistan

Asif Khan Afridi

Pakistan

Benjamin Vincent Sears

New Zealand

Cole Edward McConchie

New Zealand

Daryl Joseph Mitchell

New Zealand

Dian Forrester

South Africa

Fawad Ali

Pakistan

Jake Fraser-McGurk

Australia

Jalat Khan

Kamran Ghulam

Pakistan

Laurie John Evans

England

Mohammad Amir

Pakistan

Mohammad Amir Khan

Pakistan

Mohammad Rishad Hossain

Bangladesh

Mohammad Rizwan

Pakistan

Mubasir Khan

Pakistan

Naseem Abbas Shah

Pakistan

Razaullah Razaullah

Pakistan

Saad Masood

Pakistan

Samuel William Billings

England

Shahzaib Khan

Pakistan

Usman Tariq Khawaja

Australia

Yasir Khan

Pakistan

Zaman Khan

Pakistan

Statistics

Pakistan Super League 2026

Matches Played10
Won1
Drawn0
Lost9
No result0

Rawalpindi Pindiz Team Schedule & Results

Pakistan Super League

Another teams

Hyderabad Kingsmen

Hyderabad Kingsmen

2B

2B

Tbc A

Tbc A

Reyes de Arganda

Reyes de Arganda

2A

2A

India Captains

India Captains

Madrid Superstars

Madrid Superstars

Columbus Falcons

Columbus Falcons

Daredevils Delhi

Daredevils Delhi

India Tigers

India Tigers