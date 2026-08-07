Amit Kumar
batsman
|Full name:
|Amit Kumar
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break googly right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|42
|49
|26
|Innings
|13
|5
|0
|Overs
|36.0
|30.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|1
|0
|Runs
|138
|142
|0
|Wickets
|3
|6
|0
|Avg
|46
|23.66
|0
|SR
|72
|30
|0
|Eco
|3.83
|4.73
|0
|BB
|2
|4
|0
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|42
|49
|26
|Innings
|59
|47
|22
|Not outs
|8
|4
|1
|Runs
|1885
|1435
|245
|Balls Faced
|3635
|1749
|251
|Avg
|36.96
|33.37
|11.66
|SR
|51.85
|82.04
|97.6
|Fours
|254
|141
|24
|Fifties
|13
|6
|0
|Sixies
|13
|15
|5
|Highest
|119
|123
|34
|Hundreds
|2
|4
|0