Amit Kumar

Amit Kumar

batsman

Full name:Amit Kumar
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly right arm

Teams

2026 Teams

Himachal Pradesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches424926
Innings1350
Overs36.030.00
Balls---
Maidens610
Runs1381420
Wickets360
Avg4623.660
SR72300
Eco3.834.730
BB240
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches424926
Innings594722
Not outs841
Runs18851435245
Balls Faced36351749251
Avg36.9633.3711.66
SR51.8582.0497.6
Fours25414124
Fifties1360
Sixies13155
Highest11912334
Hundreds240

Another Players

Verma, Sumeet

Verma, Sumeet

Negi, Mukul

Negi, Mukul

Tomar, Prashant

Tomar, Prashant

Abhinay, Kanwar

Abhinay, Kanwar

Sen, Ekant

Sen, Ekant

Chopra, Prashant

Chopra, Prashant

Jaiswal, Pankaj

Jaiswal, Pankaj

Galetiya, Vinay

Galetiya, Vinay

Vasisht, Akash

Vasisht, Akash

Bains, Ankush

Bains, Ankush