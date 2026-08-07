Amitoze Singh
batsman
|Full name:
|Amitoze Singh
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|23
|17
|Innings
|31
|18
|14
|Overs
|269.1
|104.3
|44.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|50
|7
|1
|Runs
|780
|489
|288
|Wickets
|17
|14
|15
|Avg
|45.88
|34.92
|19.2
|SR
|95
|44.78
|17.86
|Eco
|2.89
|4.67
|6.44
|BB
|3
|3
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|23
|17
|Innings
|44
|20
|13
|Not outs
|2
|2
|1
|Runs
|1158
|627
|216
|Balls Faced
|1988
|789
|173
|Avg
|27.57
|34.83
|18
|SR
|58.24
|79.46
|124.85
|Fours
|179
|71
|17
|Fifties
|9
|6
|0
|Sixies
|8
|7
|8
|Highest
|103
|91
|49
|Hundreds
|1
|0
|0