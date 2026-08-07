Amitoze Singh

Amitoze Singh

batsman

Full name:Amitoze Singh
Nationality:India

Teams

2026 Teams

India Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches272317
Innings311814
Overs269.1104.344.4
Balls---
Maidens5071
Runs780489288
Wickets171415
Avg45.8834.9219.2
SR9544.7817.86
Eco2.894.676.44
BB333
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches272317
Innings442013
Not outs221
Runs1158627216
Balls Faced1988789173
Avg27.5734.8318
SR58.2479.46124.85
Fours1797117
Fifties960
Sixies878
Highest1039149
Hundreds100

Another Players

Gayle, Chris

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Tye, Andrew

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Uthappa, Robin

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Jakati, Shadab

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Sharma, Manan

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Negi, Pawan

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Stewart, Navin

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