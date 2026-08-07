Ananth Prateek Reddy
wicket keeper
|Full name:
|Ananth Prateek Reddy
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|4
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|4
|3
|Innings
|12
|2
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|213
|45
|3
|Balls Faced
|468
|66
|12
|Avg
|17.75
|22.5
|1.5
|SR
|45.51
|68.18
|25
|Fours
|22
|4
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|2
|1
|0
|Highest
|83
|38
|3
|Hundreds
|0
|0
|0