Ananth Prateek Reddy

Ananth Prateek Reddy

wicket keeper

Full name:Ananth Prateek Reddy

Teams

2026 Teams

Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches643
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches643
Innings1222
Not outs000
Runs213453
Balls Faced4686612
Avg17.7522.51.5
SR45.5168.1825
Fours2240
Fifties100
Sixies210
Highest83383
Hundreds000

Another Players

Rakshann Readi

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Reddy, Nithish

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Singh, Yudhvir

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Seth, Bhavesh

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Sahani, Chandan

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Hassan, Mehdi

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Raj, S Praneeth

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Agarwal, Tanmay

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