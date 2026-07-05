Andries Jacobus Malan

Andries Jacobus Malan

batsman

Full name:Andries Jacobus Malan
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2023 Teams

Garden Route Badgers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches644830
Innings86386
Overs772.4253.315.0
Balls---
Maidens14780
Runs24031171150
Wickets87492
Avg27.6223.8975
SR53.2831.0445
Eco3.114.6110
BB651
4w220
5w310
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches644830
Innings1034729
Not outs1665
Runs31421266541
Balls Faced54291503488
Avg36.1130.8722.54
SR57.8784.23110.86
Fours39411055
Fifties1374
Sixies20132
Highest17712382
Hundreds820

Another Players

Valli, Yaseen

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Smith, Dwayne

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Moletsane, Pheku

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Malife, Liabona

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Tait, Stephan

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Walters, Basheeru

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America, Hershell Bradley

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Kaber, Thomas

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du Plessis, Jean

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Piedt, Marcello

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