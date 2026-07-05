Andries Jacobus Malan
batsman
|Full name:
|Andries Jacobus Malan
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|64
|48
|30
|Innings
|86
|38
|6
|Overs
|772.4
|253.3
|15.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|147
|8
|0
|Runs
|2403
|1171
|150
|Wickets
|87
|49
|2
|Avg
|27.62
|23.89
|75
|SR
|53.28
|31.04
|45
|Eco
|3.11
|4.61
|10
|BB
|6
|5
|1
|4w
|2
|2
|0
|5w
|3
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|64
|48
|30
|Innings
|103
|47
|29
|Not outs
|16
|6
|5
|Runs
|3142
|1266
|541
|Balls Faced
|5429
|1503
|488
|Avg
|36.11
|30.87
|22.54
|SR
|57.87
|84.23
|110.86
|Fours
|394
|110
|55
|Fifties
|13
|7
|4
|Sixies
|20
|13
|2
|Highest
|177
|123
|82
|Hundreds
|8
|2
|0