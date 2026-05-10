One-Day Cup, League 2, Women
Leicestershire Foxes vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
231
GLO
230
Northamptonshire Steelbacks vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
311
LEI
311
all rounder
|Full name:
|April Ayesha Herathge
|League
|T20
|Matches
|1
|Innings
|1
|Overs
|4.0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|24
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|6
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
|League
|T20
|Matches
|1
|Innings
|0
|Not outs
|0
|Runs
|0
|Balls Faced
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|0
|Hundreds
|0
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
231
GLO
230
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
311
LEI
311