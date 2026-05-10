April Ayesha Herathge

April Ayesha Herathge

all rounder

Full name:April Ayesha Herathge

Teams

2026 Teams

Leicestershire Foxes Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches1
Innings1
Overs4.0
Balls-
Maidens0
Runs24
Wickets0
Avg0
SR0
Eco6
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches1
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

April Ayesha Herathge Schedule & Results

Another Players

Thatcher, Emma

Thatcher, Emma

Solomon, Bethan

Solomon, Bethan

Crofts, Laura

Crofts, Laura

Roff, D'nical Lell

Roff, D'nical Lell

Colquhoun, Aimee

Colquhoun, Aimee

Bennett, Sophie

Bennett, Sophie

Weston, Lucy

Weston, Lucy

Brooker, Rebecca

Brooker, Rebecca

Davies, Flora

Davies, Flora

Whitfield, Holly

Whitfield, Holly