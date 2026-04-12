One-Day Cup, League 2, Women
Leicestershire Foxes vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
107
SUS
152
Glamorgan vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
GLA
263
LEI
210
Worcestershire Rapids vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
WOR
258
LEI
245
Leicestershire Foxes vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
231
GLO
230
Northamptonshire Steelbacks vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
NOR
LEI
Leicestershire Foxes vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
DER
Leicestershire Foxes vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
LEI
MID
Kent vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
KEN
LEI