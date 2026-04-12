Leicestershire Foxes

Leicestershire Foxes

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Aimee Colquhoun

Anjali Ketan

April Ayesha Herathge

Bethan Solomon

Caitlin Chissell

D'nical Lell Roff

Ellen Lily Watson

Scotland

Ellie Phillips

Emelia Butler

Emma Thatcher

Emma Wrightson

Faith Teekasingh

Flora Davies

Francesca Sweet

Hayley Brown

Holly Whitfield

Indira Singh

Isla Rose Williamson

Laura Jane Crofts

Lucy Florence Higham

England

Lucy Western

Lucy Weston

Miriam Khan

Molly Abraham

Nayma Mughis Sheikh

Scotland

Prisha Thanawala

England

Rebecca Brooker

Scarlett Hughes

England

Sophie Bennett

Sophie Grayson

England

Tia Joseph

Statistics

T20 Blast, League 2, Women 2026

Matches Played4
Won2
Drawn0
Lost2
No result0

Leicestershire Foxes Team Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another teams

Yorkshire

Yorkshire

Durham

Durham

Derbyshire Falcons

Derbyshire Falcons

Hiims Hawks

Hiims Hawks

Worcestershire Rapids

Worcestershire Rapids

Asian Xi

Asian Xi

Gloucestershire

Gloucestershire

Middlesex

Middlesex

Sussex Sharks

Sussex Sharks

Talanoa Tigers

Talanoa Tigers