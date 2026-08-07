Arjun Mutreja
batsman
|Full name:
|Arjun Mutreja
|Nationality:
|Singapore
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|8
|9
|8
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|8
|9
|8
|Innings
|8
|9
|8
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|154
|269
|154
|Balls Faced
|123
|365
|123
|Avg
|19.25
|29.88
|19.25
|SR
|125.2
|73.69
|125.2
|Fours
|8
|26
|8
|Fifties
|1
|3
|1
|Sixies
|8
|3
|8
|Highest
|77
|72
|77
|Hundreds
|0
|0
|0