Arjun Mutreja

Arjun Mutreja

batsman

Full name:Arjun Mutreja
Nationality:Singapore

Teams

2024 Teams

Singapore

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches898
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches898
Innings898
Not outs000
Runs154269154
Balls Faced123365123
Avg19.2529.8819.25
SR125.273.69125.2
Fours8268
Fifties131
Sixies838
Highest777277
Hundreds000

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