Asanka Gihan Kumarasiri Silva

Asanka Gihan Kumarasiri Silva

all rounder

Full name:Asanka Gihan Kumarasiri Silva
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches42
Innings81
Overs60.54.0
Balls--
Maidens70
Runs22735
Wickets61
Avg37.8335
SR60.8324
Eco3.738.75
BB31
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches42
Innings52
Not outs11
Runs286
Balls Faced6411
Avg76
SR43.7554.54
Fours31
Fifties00
Sixies00
Highest166
Hundreds00

Another Players

Parakrama, Udayawansha

Parakrama, Udayawansha

Wagaarachchi, Ashan

Wagaarachchi, Ashan

Silva, Dinuk Vishal

Silva, Dinuk Vishal

Mendis, Dulanjana

Mendis, Dulanjana

Jayawardena, Sachin

Jayawardena, Sachin

Fernando, Senash

Fernando, Senash

Thattil, Roscoe

Thattil, Roscoe

Dias, Sahil

Dias, Sahil

Randunu, Chatura

Randunu, Chatura

Ekanayake, Kasun

Ekanayake, Kasun