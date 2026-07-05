Asanka Gihan Kumarasiri Silva
all rounder
|Full name:
|Asanka Gihan Kumarasiri Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|4
|2
|Innings
|8
|1
|Overs
|60.5
|4.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|7
|0
|Runs
|227
|35
|Wickets
|6
|1
|Avg
|37.83
|35
|SR
|60.83
|24
|Eco
|3.73
|8.75
|BB
|3
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|4
|2
|Innings
|5
|2
|Not outs
|1
|1
|Runs
|28
|6
|Balls Faced
|64
|11
|Avg
|7
|6
|SR
|43.75
|54.54
|Fours
|3
|1
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|16
|6
|Hundreds
|0
|0