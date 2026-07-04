Asif Khan
batsman
|Full name:
|Asif Khan
|Nationality:
|United Arab Emirates
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|30
|9
|32
|42
|11
|Innings
|0
|0
|4
|2
|5
|Overs
|0
|0
|16.0
|10.4
|17.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|2
|1
|Runs
|0
|0
|62
|18
|123
|Wickets
|0
|0
|0
|2
|1
|Avg
|0
|0
|0
|9
|123
|SR
|0
|0
|0
|32
|102
|Eco
|0
|0
|3.87
|1.68
|7.23
|BB
|0
|0
|0
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|30
|9
|32
|42
|11
|Innings
|29
|9
|55
|41
|11
|Not outs
|4
|2
|3
|4
|2
|Runs
|1049
|190
|1244
|1321
|234
|Balls Faced
|1230
|144
|2679
|1630
|177
|Avg
|41.96
|27.14
|23.92
|35.7
|26
|SR
|85.28
|131.94
|46.43
|81.04
|132.2
|Fours
|81
|10
|180
|114
|16
|Fifties
|5
|0
|4
|5
|0
|Sixies
|39
|11
|2
|41
|13
|Highest
|151
|48
|100
|151
|48
|Hundreds
|3
|0
|1
|4
|0