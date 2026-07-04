Asif Khan

Asif Khan

batsman

Full name:Asif Khan
Nationality:United Arab Emirates

Teams

2025 Teams

Delhi Bulls

Gulf Giants

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches309324211
Innings00425
Overs0016.010.417.0
Balls-----
Maidens00021
Runs006218123
Wickets00021
Avg0009123
SR00032102
Eco003.871.687.23
BB00021
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches309324211
Innings299554111
Not outs42342
Runs104919012441321234
Balls Faced123014426791630177
Avg41.9627.1423.9235.726
SR85.28131.9446.4381.04132.2
Fours811018011416
Fifties50450
Sixies391124113
Highest1514810015148
Hundreds30140

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