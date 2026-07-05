Jonathan Figy John
batsman
|Full name:
|Jonathan Figy John
|Nationality:
|United Arab Emirates
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|List a
|Matches
|2
|4
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|List a
|Matches
|2
|4
|Innings
|2
|4
|Not outs
|1
|1
|Runs
|55
|80
|Balls Faced
|73
|124
|Avg
|55
|26.66
|SR
|75.34
|64.51
|Fours
|4
|8
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|32
|32
|Hundreds
|0
|0