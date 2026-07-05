Jonathan Figy John

Jonathan Figy John

batsman

Full name:Jonathan Figy John
Nationality:United Arab Emirates

Teams

2025 Teams

United Arab Emirates

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList a
Matches24
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiList a
Matches24
Innings24
Not outs11
Runs5580
Balls Faced73124
Avg5526.66
SR75.3464.51
Fours48
Fifties00
Sixies00
Highest3232
Hundreds00

Another Players

Raza, Ahmed

Raza, Ahmed

Lakra, Aryan

Lakra, Aryan

Shetty, Adhitya

Shetty, Adhitya

Keswani, Nilansh

Keswani, Nilansh

Khan, Matiullah

Khan, Matiullah

Shah, Khalid

Shah, Khalid

Khan, Aayan

Khan, Aayan

Tandon, Ansh

Tandon, Ansh

Nawaz, Fahad

Nawaz, Fahad

Farid, Zawar

Farid, Zawar