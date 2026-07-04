Athege Roshen Shivanka Silva
batsman
|Full name:
|Athege Roshen Shivanka Silva
|Nationality:
|Sri Lanka
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|149
|111
|27
|Innings
|0
|19
|18
|0
|Overs
|0
|41.0
|49.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|5
|0
|0
|Runs
|0
|169
|273
|0
|Wickets
|0
|2
|9
|0
|Avg
|0
|84.5
|30.33
|0
|SR
|0
|123
|33.22
|0
|Eco
|0
|4.12
|5.47
|0
|BB
|0
|2
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|149
|111
|27
|Innings
|23
|235
|98
|25
|Not outs
|3
|41
|22
|3
|Runs
|702
|9635
|3148
|513
|Balls Faced
|1712
|17999
|4495
|517
|Avg
|35.1
|49.66
|41.42
|23.31
|SR
|41
|53.53
|70.03
|99.22
|Fours
|59
|777
|181
|31
|Fifties
|5
|43
|20
|1
|Sixies
|3
|96
|37
|6
|Highest
|109
|231
|140
|54
|Hundreds
|1
|27
|5
|0