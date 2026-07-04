Athege Roshen Shivanka Silva

Athege Roshen Shivanka Silva

batsman

Full name:Athege Roshen Shivanka Silva
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Colombo Nsl

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1214911127
Innings019180
Overs041.049.50
Balls----
Maidens0500
Runs01692730
Wickets0290
Avg084.530.330
SR012333.220
Eco04.125.470
BB0220
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches1214911127
Innings232359825
Not outs341223
Runs70296353148513
Balls Faced1712179994495517
Avg35.149.6641.4223.31
SR4153.5370.0399.22
Fours5977718131
Fifties543201
Sixies396376
Highest10923114054
Hundreds12750

Another Players

Gimhan Liyanage, Sithara

Gimhan Liyanage, Sithara

Rajitha, Kasun

Rajitha, Kasun

Asalanka, Charith

Asalanka, Charith

Karunanayake, Nipun

Karunanayake, Nipun

Perera, Kalana

Perera, Kalana

Jayasuriya, Prabath

Jayasuriya, Prabath

Dananjaya, Nipun

Dananjaya, Nipun

Ashan, Shammu

Ashan, Shammu

Mendis, Kusal

Mendis, Kusal

Perera, Kusal

Perera, Kusal