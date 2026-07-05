Shammu Ashan

Shammu Ashan

batsman

Full name:Shammu Ashan
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches467248
Innings544217
Overs262.4188.237.0
Balls---
Maidens2680
Runs969986220
Wickets252510
Avg38.7639.4422
SR63.0445.222.2
Eco3.685.235.94
BB344
4w011
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches467248
Innings666543
Not outs61013
Runs23041742554
Balls Faced34852055467
Avg38.431.6718.46
SR66.1184.76118.63
Fours23412329
Fifties15111
Sixies514124
Highest14411253
Hundreds430

Shammu Ashan Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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