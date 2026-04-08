Mathurage Don Kusal Janith Perera

Mathurage Don Kusal Janith Perera

wicket keeper

Full name:Mathurage Don Kusal Janith Perera
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Hyderabad Kingsmen

Lahore Qalandars

Mi Emirates

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches221096379193140
Innings000000
Overs000000
Balls------
Maidens000000
Runs000000
Wickets000000
Avg000000
SR000000
Eco000000
BB000000
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches221096379193140
Innings4110462134184136
Not outs3529148
Runs117730881660507358453131
Balls Faced162933381270628562962410
Avg30.9731.1927.6640.5834.3824.46
SR72.2592.51130.780.7192.83129.91
Fours151337152561630286
Fifties71513233323
Sixies125055115112116
Highest1531358433616187
Hundreds26013110

Mathurage Don Kusal Janith Perera Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Lanka Premier League

Kusal Perera News

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If you are ready to take a closer look at cricketer Kusal Perera, here are the latest news about him: training plans, past match results, personal records.

India vs Sri Lanka, Super Four, Match 6 (A1 vs B1) – Asia Cup 2025 (26 September, Dubai/Abu Dhabi)

India vs Sri Lanka, Super Four, Match 6 (A1 vs B1) – Asia Cup 2025 (26 September, Dubai/Abu Dhabi)

In what became one of the most dramatic encounters of the tournament, India and Sri Lanka produced a thriller in the Super Four stage.

Kusal Perera04:21 PM, 23 September, 2025

India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

Kusal Perera04:44 PM, 22 September, 2025

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Kusal Perera11:56 PM, 18 September, 2025

AFG vs SL | Clinical Kusal Mendis outdoes explosive Mohammed Nabi to eliminate Afghanistan from Asia Cup

Kusal Perera09:25 PM, 18 September, 2025

AFG vs SL | Twitter stunned as Kusal Perera takes flight to dispatch Darwish Rasooli with absolute stunner

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