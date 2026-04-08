Mathurage Don Kusal Janith Perera

Pakistan Super League
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
HYD
145
PZA
146
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
PZA
97
LQA
173
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
188
HYD
189
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
157
ISL
153
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
123
RAW
121
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
134
QGL
138
Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
LQA
210
RAW
178
Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
QGL
HYD
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
197
QGL
188
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
KKI
HYD
Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans
Pakistan Super League
HYD
214
MUS
213
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
LQA
199
KKI
203
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
80
ISL
83
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
LQA
200
PZA
199
Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
LQA
HYD
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
HYD
244
RAW
136
Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
MUS
159
HYD
162
Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
ISL
184
HYD
186
Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
PZA
130
HYD
129