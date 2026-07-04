Nipun Dananjaya Perera

Nipun Dananjaya Perera

batsman

Full name:Nipun Dananjaya Perera
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Colombo Kaps

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches303220
Innings18100
Overs70.057.30
Balls---
Maidens830
Runs2262260
Wickets5150
Avg45.215.060
SR84230
Eco3.223.930
BB240
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches303220
Innings463118
Not outs252
Runs20731046423
Balls Faced32921364355
Avg47.1140.2326.43
SR62.9776.68119.15
Fours2009828
Fifties1071
Sixies9316
Highest20112780
Hundreds620

Nipun Dananjaya Perera Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Singh, Ravinder Pal

Singh, Ravinder Pal

Mendis, Ramesh

Mendis, Ramesh

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario