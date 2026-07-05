Gerrit Jacques Snyman

Gerrit Jacques Snyman

all rounder

Full name:Gerrit Jacques Snyman
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Knights

Mi Cape Town

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1355139
Innings1384425
Overs1.0605.4322.364.4
Balls----
Maidens098100
Runs1218201474455
Wickets0393815
Avg046.6638.7830.33
SR093.1750.9225.86
Eco1234.577.03
BB0753
4w0220
5w0110
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1355139
Innings1624938
Not outs0221
Runs225291751755
Balls Faced632081540540
Avg242.1537.2520.4
SR33.3378.83113.7139.81
Fours036620679
Fifties01282
Sixies0275730
Highest2209135117
Hundreds0551

Another Players

Jansen, Duan

Jansen, Duan

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Bosch, Clayton Gregory

Bosch, Clayton Gregory

Potgieter, Delano

Potgieter, Delano

Kleinveldt, Matthew

Kleinveldt, Matthew

Botha, Patrick

Botha, Patrick

Hendricks, Beuran

Hendricks, Beuran

Brevis, Dewald

Brevis, Dewald