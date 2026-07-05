Gerrit Jacques Snyman
all rounder
|Full name:
|Gerrit Jacques Snyman
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|35
|51
|39
|Innings
|1
|38
|44
|25
|Overs
|1.0
|605.4
|322.3
|64.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|98
|10
|0
|Runs
|12
|1820
|1474
|455
|Wickets
|0
|39
|38
|15
|Avg
|0
|46.66
|38.78
|30.33
|SR
|0
|93.17
|50.92
|25.86
|Eco
|12
|3
|4.57
|7.03
|BB
|0
|7
|5
|3
|4w
|0
|2
|2
|0
|5w
|0
|1
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|35
|51
|39
|Innings
|1
|62
|49
|38
|Not outs
|0
|2
|2
|1
|Runs
|2
|2529
|1751
|755
|Balls Faced
|6
|3208
|1540
|540
|Avg
|2
|42.15
|37.25
|20.4
|SR
|33.33
|78.83
|113.7
|139.81
|Fours
|0
|366
|206
|79
|Fifties
|0
|12
|8
|2
|Sixies
|0
|27
|57
|30
|Highest
|2
|209
|135
|117
|Hundreds
|0
|5
|5
|1