Evan Jones

Evan Jones

batsman

Full name:Evan Jones
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Durban Super Giants

Joburg Super Kings

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches132124
Innings191018
Overs187.558.055.4
Balls---
Maidens4012
Runs630384468
Wickets23922
Avg27.3942.6621.27
SR4938.6615.18
Eco3.356.628.4
BB634
4w001
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches132124
Innings181818
Not outs234
Runs881442289
Balls Faced1062407217
Avg55.0629.4620.64
SR82.95108.6133.18
Fours863423
Fifties521
Sixies332213
Highest1577350
Hundreds300

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Pretorius, Dwaine

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Phangiso, Aaron

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Sipamla, Lutho

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Siboto, Malusi

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Maphaka, Tetelo

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Shepherd, Romario

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Diseko, Johannes Newty

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Dawood, Junaid

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Maharaj, Keshav

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