Evan Jones
batsman
|Full name:
|Evan Jones
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|21
|24
|Innings
|19
|10
|18
|Overs
|187.5
|58.0
|55.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|40
|1
|2
|Runs
|630
|384
|468
|Wickets
|23
|9
|22
|Avg
|27.39
|42.66
|21.27
|SR
|49
|38.66
|15.18
|Eco
|3.35
|6.62
|8.4
|BB
|6
|3
|4
|4w
|0
|0
|1
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|21
|24
|Innings
|18
|18
|18
|Not outs
|2
|3
|4
|Runs
|881
|442
|289
|Balls Faced
|1062
|407
|217
|Avg
|55.06
|29.46
|20.64
|SR
|82.95
|108.6
|133.18
|Fours
|86
|34
|23
|Fifties
|5
|2
|1
|Sixies
|33
|22
|13
|Highest
|157
|73
|50
|Hundreds
|3
|0
|0