Mark Sinclair Chapman

Pakistan Super League
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
QGL
182
RAW
121
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
157
ISL
153
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154
Karachi Kings vs Islamabad United
Pakistan Super League
KKI
150
ISL
153
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
134
QGL
138
Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
QGL
HYD
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
255
QGL
137
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
197
QGL
188
Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
Pakistan Super League
RAW
140
ISL
137
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
80
ISL
83
Islamabad United vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ISL
PZA
Quetta Gladiators vs Karachi Kings
Pakistan Super League
QGL
195
KKI
199
Multan Sultans vs Islamabad United
Pakistan Super League
MUS
192
ISL
193
Islamabad United vs Multan Sultans
Pakistan Super League
ISL
MUS
Peshawar Zalmi vs Islamabad United
Pakistan Super League
PZA
221
ISL
151