Mark Sinclair Chapman

Mark Sinclair Chapman

batsman

Full name:Mark Sinclair Chapman
Nationality:New Zealand
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Dambulla Sixers

Islamabad United

Manchester Super Giants

New Zealand

Quetta Gladiators

Washington Freedom

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12594168139
Innings07122436
Overs014.061.094.575.5
Balls-----
Maidens00610
Runs099246599594
Wickets0411422
Avg024.7524642.7827
SR02136640.6420.68
Eco07.074.036.317.83
BB01133
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches12594168139
Innings12537165125
Not outs2108918
Runs3801329270925662873
Balls Faced3551001444426232148
Avg3830.94345.8226.85
SR107.04132.7660.9597.82133.75
Fours29113352239246
Fifties07161318
Sixies15493261104
Highest124104146157104
Hundreds21572

Mark Sinclair Chapman Schedule & Results

Pakistan Super League