Bryce Parsons
all rounder
|Full name:
|Bryce Parsons
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|13
|19
|Innings
|15
|10
|15
|Overs
|129.4
|59.2
|40.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|26
|0
|0
|Runs
|418
|274
|235
|Wickets
|13
|5
|10
|Avg
|32.15
|54.8
|23.5
|SR
|59.84
|71.2
|24
|Eco
|3.22
|4.61
|5.87
|BB
|7
|2
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|10
|13
|19
|Innings
|15
|10
|15
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|527
|152
|184
|Balls Faced
|1100
|212
|176
|Avg
|37.64
|15.2
|12.26
|SR
|47.9
|71.69
|104.54
|Fours
|55
|13
|15
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|5
|2
|5
|Highest
|134
|59
|39
|Hundreds
|1
|0
|0