Bryce Parsons

Bryce Parsons

all rounder

Full name:Bryce Parsons
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Dolphins

Durban Super Giants

Pretoria Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches101319
Innings151015
Overs129.459.240.0
Balls---
Maidens2600
Runs418274235
Wickets13510
Avg32.1554.823.5
SR59.8471.224
Eco3.224.615.87
BB723
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches101319
Innings151015
Not outs100
Runs527152184
Balls Faced1100212176
Avg37.6415.212.26
SR47.971.69104.54
Fours551315
Fifties310
Sixies525
Highest1345939
Hundreds100

Another Players

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Miller, David

Miller, David

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Schlemmer, Luke

Schlemmer, Luke

Erwee, Sarel

Erwee, Sarel

Bosch, Eathan

Bosch, Eathan

Pietersen, Kevin

Pietersen, Kevin

Hume, Graham

Hume, Graham