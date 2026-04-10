Eathan Bosch

County Championship
Essex vs Somerset
County Championship
ESS
149
SOM
(43 ov.) 179/5
Warwickshire vs Essex
County Championship
WAR
(35 ov.) 113/7
ESS
Surrey vs Essex
County Championship
SUR
ESS
(96 ov.) 325/6
Middlesex vs Durham
County Championship
MID
(0 ov.) 272/6
DUR
Essex vs Hampshire
County Championship
ESS
(22 ov.) 51/2
HAM
235
Essex vs Leicestershire
County Championship
ESS
(3 ov.) 10/1
LEI
333
Middlesex vs Derbyshire
County Championship
MID
177
DER
(35 ov.) 106/4
Leicestershire vs Essex
County Championship
LEI
ESS
(75 ov.) 342/5
Worcestershire vs Middlesex
County Championship
WOR
MID
(96 ov.) 291/8
Essex vs Nottinghamshire
County Championship
ESS
184
NOT
(38 ov.) 111/2