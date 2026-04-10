Eathan Bosch

Eathan Bosch

all rounder

Full name:Eathan Bosch
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Barbados Royals

Dolphins

Durban Super Giants

Essex

Middlesex

Pretoria Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches353537
Innings603337
Overs777.3244.0128.0
Balls---
Maidens175101
Runs23491129931
Wickets894045
Avg26.3928.2220.68
SR52.4136.617.06
Eco3.024.627.27
BB753
4w420
5w310
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches353537
Innings492621
Not outs792
Runs1003476326
Balls Faced1597585286
Avg23.882817.15
SR62.881.36113.98
Fours1343825
Fifties732
Sixies13128
Highest1046854
Hundreds100

Eathan Bosch Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultMiddlesex vs Kent

Middlesex vs Kent

T20 Blast

Lord's Cricket Ground

MID

MID

181

KEN

KEN

208

ResultMiddlesex vs Surrey

Middlesex vs Surrey

T20 Blast

The Lord's

MID

MID

143

SUR

SUR

144

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultSurrey vs Middlesex

Surrey vs Middlesex

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

134

MID

MID

130

ResultMiddlesex vs Essex

Middlesex vs Essex

T20 Blast

Merchant Taylors' School Ground

MID

MID

116

ESS

ESS

176

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultMiddlesex vs Durham

Middlesex vs Durham

T20 Blast

Old Deer Park

MID

MID

118

DUR

DUR

218

UpcomingEssex vs Middlesex

Essex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

MID

MID

One-Day Cup

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Roland-Jones, Toby

Roland-Jones, Toby

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Miller, David

Miller, David

Robson, Sam

Robson, Sam

Andersson, Martin

Andersson, Martin

Walallawita, Thilan N

Walallawita, Thilan N