Callum Ross McLachlan

Callum Ross McLachlan

wicket keeper

Full name:Callum Ross McLachlan
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches726
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches726
Innings1424
Not outs201
Runs3752837
Balls Faced6253753
Avg31.251412.33
SR6075.6769.81
Fours4343
Fifties200
Sixies300
Highest1002814
Hundreds100

Another Players

Hancock, David

Hancock, David

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Vishvaka, Devan

Vishvaka, Devan

McPeake, Iain Geoffrey

McPeake, Iain Geoffrey

Bhula, Jakob

Bhula, Jakob

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Bennett, Hamish

Bennett, Hamish