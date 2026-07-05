Callum Ross McLachlan
wicket keeper
|Full name:
|Callum Ross McLachlan
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|2
|6
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|2
|6
|Innings
|14
|2
|4
|Not outs
|2
|0
|1
|Runs
|375
|28
|37
|Balls Faced
|625
|37
|53
|Avg
|31.25
|14
|12.33
|SR
|60
|75.67
|69.81
|Fours
|43
|4
|3
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|3
|0
|0
|Highest
|100
|28
|14
|Hundreds
|1
|0
|0