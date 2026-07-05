Callum Zinzan Taylor
batsman
|Full name:
|Callum Zinzan Taylor
|Nationality:
|England
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|3
|20
|Innings
|14
|3
|7
|Overs
|192.2
|18.0
|13.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|16
|0
|0
|Runs
|636
|91
|118
|Wickets
|7
|3
|5
|Avg
|90.85
|30.33
|23.6
|SR
|164.85
|36
|15.6
|Eco
|3.3
|5.05
|9.07
|BB
|2
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|3
|20
|Innings
|17
|3
|18
|Not outs
|3
|0
|5
|Runs
|425
|53
|169
|Balls Faced
|916
|64
|183
|Avg
|30.35
|17.66
|13
|SR
|46.39
|82.81
|92.34
|Fours
|50
|3
|13
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|7
|1
|3
|Highest
|106
|36
|23
|Hundreds
|1
|0
|0