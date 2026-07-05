Callum Zinzan Taylor

Callum Zinzan Taylor

batsman

Full name:Callum Zinzan Taylor
Nationality:England

Teams

2024 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11320
Innings1437
Overs192.218.013.0
Balls---
Maidens1600
Runs63691118
Wickets735
Avg90.8530.3323.6
SR164.853615.6
Eco3.35.059.07
BB212
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11320
Innings17318
Not outs305
Runs42553169
Balls Faced91664183
Avg30.3517.6613
SR46.3982.8192.34
Fours50313
Fifties200
Sixies713
Highest1063623
Hundreds100

Another Players

Labuschagne, Marnus

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Zain ul Hasan

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Carlson, Kiran

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Smith, Ruaidhri

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Fletcher, Cam

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Horton, Alex

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Morris, Ben

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Northeast, Sam

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van der Gugten, Tim

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Swepson, Mitch

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