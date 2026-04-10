Benjamin James Morris

Benjamin James Morris

bowler

Full name:Benjamin James Morris
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches2
Innings2
Overs9.0
Balls-
Maidens0
Runs70
Wickets0
Avg0
SR0
Eco7.77
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches2
Innings1
Not outs1
Runs2
Balls Faced5
Avg0
SR40
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest2
Hundreds0

Benjamin James Morris Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

One-Day Cup

Another Players

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