Cameron Dean Shekleton

Cameron Dean Shekleton

wicket keeper

Full name:Cameron Dean Shekleton
Nationality:South Africa
Batting style:right handed batsman

Teams

2025 Teams

Kwazulu Natal Inland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1693
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1693
Innings2272
Not outs210
Runs8161088
Balls Faced17381848
Avg40.8184
SR46.9558.69100
Fours8891
Fifties200
Sixies100
Highest149334
Hundreds200

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