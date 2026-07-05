Cameron Dean Shekleton
wicket keeper
|Full name:
|Cameron Dean Shekleton
|Nationality:
|South Africa
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|9
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|9
|3
|Innings
|22
|7
|2
|Not outs
|2
|1
|0
|Runs
|816
|108
|8
|Balls Faced
|1738
|184
|8
|Avg
|40.8
|18
|4
|SR
|46.95
|58.69
|100
|Fours
|88
|9
|1
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|149
|33
|4
|Hundreds
|2
|0
|0