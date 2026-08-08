Match details Portugal vs Czechia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, August 20, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Portugal Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Czechia Squad
|Players
|Afridi Riaz, Ahmed Naveed, Ali Rahat, Bhuiyan Sazib, Chaudhary Shubhranshu, Davizi Sabawoon, Farhad Abul, Grover Sahil, Singh Divyendra, Steyn Dylan, Tomar Ritik, Tyagi Neeraj, Vandrasi Muralidhara Sai, Worndl Martin
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet