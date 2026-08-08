Match details Germany vs Portugal T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 15.08.2026

T20i

GER
GER
POR
POR

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, August 15, 2026 01:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Germany Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Portugal Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet