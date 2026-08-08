Squads Portugal vs Czechia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 20.08.2026

T20i

POR
POR
CZE
CZE

Playing

POR
POR
CZE
CZE

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

POR
POR
CZE
CZE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet