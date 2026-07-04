Campbell Macmillan
|Full name:
|Campbell Macmillan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|13
|2
|Innings
|34
|13
|0
|Overs
|533.2
|96.4
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|113
|8
|0
|Runs
|1672
|582
|0
|Wickets
|48
|21
|0
|Avg
|34.83
|27.71
|0
|SR
|66.66
|27.61
|0
|Eco
|3.13
|6.02
|0
|BB
|6
|4
|0
|4w
|2
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|13
|2
|Innings
|30
|10
|2
|Not outs
|2
|4
|0
|Runs
|489
|88
|14
|Balls Faced
|0
|0
|18
|Avg
|17.46
|14.66
|7
|SR
|0
|0
|77.77
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|109
|31
|14
|Hundreds
|1
|0
|0