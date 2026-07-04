Campbell Macmillan

Campbell Macmillan

Full name:Campbell Macmillan

Teams

2023 Teams

Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches20132
Innings34130
Overs533.296.40
Balls---
Maidens11380
Runs16725820
Wickets48210
Avg34.8327.710
SR66.6627.610
Eco3.136.020
BB640
4w210
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches20132
Innings30102
Not outs240
Runs4898814
Balls Faced0018
Avg17.4614.667
SR0077.77
Fours000
Fifties200
Sixies000
Highest1093114
Hundreds100

Another Players

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Tufail, Zaheer

Tufail, Zaheer

Mubaiwa, Wallace

Mubaiwa, Wallace

Muzite, Blessed

Muzite, Blessed

Macheka, Kudakwashe

Macheka, Kudakwashe

Masike, Christophe

Masike, Christophe

Chigumbura, Elton

Chigumbura, Elton

Takodza, Tinotenda Marshal

Takodza, Tinotenda Marshal

Chipungu, Brighton

Chipungu, Brighton

Jongwe, Luke

Jongwe, Luke