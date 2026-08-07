Chamith Kosala Bandara Kulasekara

Chamith Kosala Bandara Kulasekara

all rounder

Full name:Chamith Kosala Bandara Kulasekara
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Dallas Mustangs

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches1412112654
Innings2418011148
Overs28.013.01728.1675.2141.3
Balls-----
Maidens70228480
Runs8080617931061031
Wickets102079751
Avg80029.8532.0220.21
SR168050.0941.7716.64
Eco2.856.153.574.597.28
BB10844
4w00621
5w00400
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches1412112654
Innings2318610642
Not outs0018239
Runs223844452390496
Balls Faced507280323040400
Avg1112.6626.4528.7915.03
SR4452.7755.3478.61124
Fours2044117132
Fifties002192
Sixies00935620
Highest151912910498
Hundreds00510

Another Players

Gowda, Sujith

Gowda, Sujith

Haroon, Adnan

Haroon, Adnan

Azam, Hammad

Azam, Hammad

Pawar, Prathamesh

Pawar, Prathamesh

Khan, Jannisar

Khan, Jannisar

Bonner, Nkrumah

Bonner, Nkrumah

Gill, Mansab

Gill, Mansab

Talat, Hussain

Talat, Hussain

Kenjige, Nosthush

Kenjige, Nosthush

Ramesh, Rishi

Ramesh, Rishi