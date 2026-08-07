Chamith Kosala Bandara Kulasekara
all rounder
|Full name:
|Chamith Kosala Bandara Kulasekara
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|4
|121
|126
|54
|Innings
|2
|4
|180
|111
|48
|Overs
|28.0
|13.0
|1728.1
|675.2
|141.3
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|7
|0
|228
|48
|0
|Runs
|80
|80
|6179
|3106
|1031
|Wickets
|1
|0
|207
|97
|51
|Avg
|80
|0
|29.85
|32.02
|20.21
|SR
|168
|0
|50.09
|41.77
|16.64
|Eco
|2.85
|6.15
|3.57
|4.59
|7.28
|BB
|1
|0
|8
|4
|4
|4w
|0
|0
|6
|2
|1
|5w
|0
|0
|4
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|4
|121
|126
|54
|Innings
|2
|3
|186
|106
|42
|Not outs
|0
|0
|18
|23
|9
|Runs
|22
|38
|4445
|2390
|496
|Balls Faced
|50
|72
|8032
|3040
|400
|Avg
|11
|12.66
|26.45
|28.79
|15.03
|SR
|44
|52.77
|55.34
|78.61
|124
|Fours
|2
|0
|441
|171
|32
|Fifties
|0
|0
|21
|9
|2
|Sixies
|0
|0
|93
|56
|20
|Highest
|15
|19
|129
|104
|98
|Hundreds
|0
|0
|5
|1
|0