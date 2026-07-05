Jannisar Khan
all rounder
|Full name:
|Jannisar Khan
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|68
|51
|12
|Innings
|106
|46
|11
|Overs
|851.5
|272.5
|31.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|138
|3
|1
|Runs
|3170
|1537
|254
|Wickets
|98
|48
|17
|Avg
|32.34
|32.02
|14.94
|SR
|52.15
|34.1
|11
|Eco
|3.72
|5.63
|8.14
|BB
|8
|5
|4
|4w
|2
|0
|1
|5w
|2
|3
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|68
|51
|12
|Innings
|104
|42
|11
|Not outs
|12
|11
|1
|Runs
|2213
|716
|159
|Balls Faced
|0
|0
|163
|Avg
|24.05
|23.09
|15.9
|SR
|0
|0
|97.54
|Fours
|0
|0
|14
|Fifties
|8
|4
|1
|Sixies
|0
|0
|3
|Highest
|159
|63
|55
|Hundreds
|2
|0
|0