Jannisar Khan

Jannisar Khan

all rounder

Full name:Jannisar Khan
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Dallas Mustangs

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches685112
Innings1064611
Overs851.5272.531.1
Balls---
Maidens13831
Runs31701537254
Wickets984817
Avg32.3432.0214.94
SR52.1534.111
Eco3.725.638.14
BB854
4w201
5w230
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches685112
Innings1044211
Not outs12111
Runs2213716159
Balls Faced00163
Avg24.0523.0915.9
SR0097.54
Fours0014
Fifties841
Sixies003
Highest1596355
Hundreds200

Another Players

Gowda, Sujith

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Haroon, Adnan

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Azam, Hammad

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Pawar, Prathamesh

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Bonner, Nkrumah

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Gill, Mansab

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Talat, Hussain

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Kenjige, Nosthush

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Ramesh, Rishi

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Anderson, Corey

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