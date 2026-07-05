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2023 Players
Adnan Haroon
Ali Sheikh
USA
Andries Gous
South Africa
Chamith Kosala Bandara Kulasekara
Sri Lanka
Corey James Anderson
New Zealand
Ehsan Adil
Pakistan
Hammad Azam
Jannisar Khan
Mansab Gill
Canada
Mohammad Hussain Talat
Naseer Jamali
Nauman Anwar
Ninad Nimbalkar
Nkrumah Eljego Bonner
Jamaica
Nosthusha Pradeep Kenjige
Prathamesh Ajay Pawar
Rishi Ramesh
Rumman Raees Khan
Rushil Ugarkar
Salman Irshad
Sujith Gowda
T20 Houston Open 2025
Bengaluru Blasters
Baltimore Royals
Silicon Valley Strikers
New Jersey Somerset Cavaliers
Orlando Galaxy
New England Eagles
Gulbarga Mystics
Argentina U19
Dallas Xforia Giants
Lone Star Athletics