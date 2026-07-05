Dallas Mustangs

Dallas Mustangs

Gender:Men

Players

2023 Players

Adnan Haroon

Ali Sheikh

USA

Andries Gous

South Africa

Chamith Kosala Bandara Kulasekara

Sri Lanka

Corey James Anderson

New Zealand

Ehsan Adil

Pakistan

Hammad Azam

Pakistan

Jannisar Khan

Pakistan

Mansab Gill

Canada

Mohammad Hussain Talat

Pakistan

Naseer Jamali

Nauman Anwar

Pakistan

Ninad Nimbalkar

Nkrumah Eljego Bonner

Jamaica

Nosthusha Pradeep Kenjige

USA

Prathamesh Ajay Pawar

Rishi Ramesh

USA

Rumman Raees Khan

Pakistan

Rushil Ugarkar

USA

Salman Irshad

Pakistan

Sujith Gowda

USA

Statistics

T20 Houston Open 2025

Matches Played3
Won3
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

Baltimore Royals

Baltimore Royals

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

New England Eagles

New England Eagles

Gulbarga Mystics

Gulbarga Mystics

Argentina U19

Argentina U19

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Lone Star Athletics

Lone Star Athletics